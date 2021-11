Même si les émotions sont rares dans cette Coupe Davis version Gérard Piqué, il est logique de rendre hommage à Feliciano Lopez, auteur d’un match de toute beauté d’au­tant qu’il n’a cessé de grimper au filet, d’ar­ranger la foule et de pousser Rublev dans les cordes.

Un match héroïque où la légen­daire volée de Féli a fait des malheurs et ceci dans toutes les posi­tions possibles. Pas de doute, Féli était « in the zone » hier.

Au final, le « doyen » du circuit, icône du jeu à la volée, a réalisé l’un des plus beaux match de sa carrière, c’est d’ailleurs lui que le dit : « Je pense que cela a été l’un des meilleurs matchs de ma carrière. C’est l’un des duels les plus impor­tants de ma vie et cela me fait très mal qu’au final nous ne soyons pas quali­fiés. Cela n’a fina­le­ment pas servi mais j’ai tout donné et je suis vrai­ment fier de mon effort. A un moment, je me suis vu disputer les quarts de finale »