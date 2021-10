Sergi Bruguera a appelé Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut et Carlos Alcaraz pour le simple et Feliciano Lopez et Marcel Granollers pour le double. Cette équipe d’Espagne aura pour objectif de défendre le titre de 2019, dès le 25 novembre prochain. Sans son grand leader : Rafael Nadal. Dans l’émis­sion Radio Estadio Noche sur Onda Cero, Feliciano Lopez s’est exprimé sur l’ab­sence du Majorquin.

« Nous avons une équipe très complète, mais évidem­ment nous n’au­rons pas Rafa, qui a joué la dernière fois en simple et en double. Sans lui, les chances sont beau­coup plus faibles. Alcaraz fera ses débuts et a des options pour battre n’im­porte qui, Roberto et Pablo sont les autres joueurs en simple et nous gardons des options dans le double. C’est une équipe complète mais avec Rafa ce serait une autre histoire », a analysé l’ex­pé­ri­menté espa­gnol, qualifié pour les quarts de finale du tournoi double de Vienne cette semaine avec Stefanos Tsitsipas.