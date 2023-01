Bernard Giudicelli offre un bilan assez clair de la situa­tion concer­nant la formule de la Coupe Davis.

Dans une longue inter­view accordée à l’Equipe, il explique que l’an­cienne Coupe Davis n’était pas du tout égali­taire notam­ment au niveau du prize money offert aux joueurs qui y parti­ci­paient et cela avait des consé­quences directes sur leur choix d’y jouer ou non.

Sa phrase choc : « Quand on bat la Belgique en 2017 (3−2 en finale), David Goffin, qui a pour­tant rapporté les deux points de son équipe, gagne dix fois moins qu’un joueur de double de l’équipe de France » a fait réagir.

C’est Nicolas Mahut qui est monté au créneau le premier après avoir salué la fin de l’ère Kosmos.

Haut niveau = remise en ques­tion. En voici un bel exemple.

»Un jour, les gens diront que c’est grâce à toi que la Coupe Davis a été sauvée, parce que tu n’as pas été égoïste ».Désolé Bernard, mais je n’en ferai jamais partie!! ⁦⁦@bgiudicelli_pr⁩ https://t.co/C96aMoFWuG — Nico Mahut (@nmahut) January 13, 2023

Si effec­ti­ve­ment le haut niveau, c’est la remise en cause, les argu­ments concer­nant les recettes engen­drées par la France dans cette épreuve par le passé pour les joueurs ne doivent pas être occultés car avec un stade plein à Lille, ils étaient très impor­tants si on les compare aux revenus pour les collègues belges, croates et suisses.

Selon nos infor­ma­tions en 2014, les joueurs du team France se sont partagés 4 millions d’Euros, en 2017, 2,8 millions d’€.