Interrogé par nos confères de L’Équipe à quelques heures de la rencontre quali­fi­ca­tive pour la Coupe Davis entre la Hongrie et la France (disputée dans la ville de Tatabanya à partir de ce vendredi 3 février), Nicolas Mahut est revenu sur la rupture du contrat entre la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et le groupe Kosomos marquant la fin et l’échec total de la nouvelle formule amorcée en 2019 et votée par l’an­cien président de la FFT.

« On a perdu quatre ans, on n’au­rait jamais dû se mettre dans les condi­tions de vivre cette expérience‐là. Ils ont peut‐être cru prendre une bonne déci­sion, mais ils ont vu que ça ne fonc­tion­nait pas. Que l’idée d’en faire une sorte de Coupe du monde ne pouvait pas marcher. Le public ne répon­dait pas présent. C’est un échec. Ce n’était même plus retransmis sur les grandes chaînes en France. J’en veux énor­mé­ment à Haggerty (le président de l’ITF). Il a eu la fâcheuse habi­tude de nous déce­voir, on peut se poser la ques­tion de savoir ce qui va en découler main­te­nant. Et Bernard Giudicelli sait ce que je pense de sa déci­sion en tant que vice‐président de l’ITF et de président de la FFT. Il a évidem­ment une grande part de respon­sa­bi­lité dans ce fiasco. Je vois qu’il ne se remet pas en ques­tion. Je ne suis pas d’ac­cord avec ses argu­ments comme quoi il aurait agi en respon­sable pour le bien du tennis. Non. Sa respon­sa­bi­lité, en tant que président de la fédé­ra­tion fran­çaise, c’était de voter pour l’in­térêt de la fédé­ra­tion fran­çaise et de ses licenciés. »