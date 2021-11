C’est une étrange journée de Coupe Davis que l’on a vécu ce jeudi. Au final, c’est presque mira­cu­leux que la France s’im­pose face à la « terrible » équipe tchèque 2 à 1.

Si on avait commencé assez piteu­se­ment avec un Richard Gasquet complè­te­ment à côté de la plaque face au Tomas Machac (143ème), les Bleus se sont relancés après le succès fébrile d’Adrian Mannarino face à un Vesely devenu visi­ble­ment accroc aux burgers.

Heureusement, le double allait nous récon­ci­lier avec le haut niveau.

ET même si Machac et Lehecka étaient des vrais inconnus avant de débuter ce match décisif, il faut recon­naître que tennis­ti­que­ment ils ont réalisé une très grosse perfor­mance. Heureusement Mahut et Herbert n’ont jamais paniqué même s’ils ont attendu long­temps pour faire le break (NDRL : A 3–6, 4–5).

Par la suite, toujours aussi concen­trés et atten­tifs, les Bleus ont fini par faire craquer des Tchèques en surchauffe (3–6, 6–4, 6–3), la classe.

L’essentiel est donc acquis mais on aurait aimé passé une journée plus calme.

La France jouera la Grande‐Bretagne samedi.

L’objectif est simple. Si les Bleus l’emportent, ils seront quali­fiés pour la phase finale à Madrid qui réunira les 8 meilleures équipes des phases de poule.

On sait déjà que Sébastien Grosjean risque d’of­frir sa première sélec­tion à Arthur Rinderknech, enfin !