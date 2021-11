Même si l’équipe de France a de grandes chances d’être éliminée des phases finales de la Coupe Davis, Nicolas Mahut a été irré­pro­chable sur ce week‐end autri­chien. Une première fois vain­queur avec Pierre‐Hugues Herbert pour apporter le point décisif face aux Tchèques, il a ensuite sauvé l’hon­neur contre les Britanniques aux côtés d’Arthur Rinderknech. Solide l’Angevin.

« On va attendre tran­quille­ment les résul­tats, même si on sait que les chances de quali­fi­ca­tion sont minimes. Me retrouver en Coupe Davis, avec quel­qu’un d’autre que Pierre‐Hugues, c’était un peu diffé­rent. Mais on avait beau­coup parlé pendant le match d’Adrian (Mannarino) avec Arthur. Un premier match de Coupe Davis, c’est diffi­cile et Arthur a eu état d’es­prit irré­pro­chable. Arthur et Ugo (Gaston) aussi. Ils ont amené beau­coup de fraî­cheur, beau­coup d’envie, un vrai amour pour cette équipe de France et ça a fait beau­coup de bien. On ne voulait surtout pas prendre 3–0, on voulait rebondir même si on était très certai­ne­ment éliminés. Le maillot de l’équipe de France, c’est impor­tant. Même à 2–0, quand on est (presque) éliminés, ce n’est pas un match marrant à jouer, mais il fallait respecter ce maillot. »