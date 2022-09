Dans une petite inter­view donnée à l’Equipe, Mahut ne mâche pas ses mots au sujet de cette phase quali­fi­ca­tive orga­nisée à Hambourg. Il se demande d’ailleurs à juste titre comment cette ville a été retenue quand on connait la qualité de son court couvert.

« Je ne comprends pas trop la candi­da­ture de Hambourg. C’est la seule compé­ti­tion en indoor où tu regardes la météo avant d’aller jouer. S’il fait beau, il peut y avoir des traces d’ombre sur le court. S’il pleut beau­coup, tu n’en­tends plus la balle. Avec le vent, les condi­tions sont plus lourdes… Je suis assez surpris que ce court ait été retenu, sans vouloir me cacher derrière des excuses » explique Nico qui pointe aussi une program­ma­tion qui a notam­ment favo­risé l’Allemagne qui a béné­ficié d’un jour de repos entre ces duels. On rappelle que la France est éliminée après avoir perdu contre l’Allemagne et l’Australie.