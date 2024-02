Opposée à Taïwan en barrages de la Coupe Davis, la France mène 2–0 et n’est plus qu’à une victoire de la quali­fi­ca­tion grâce aux victoires de Luca Van Assche et d’Adrian Mannarino. Ce dernier a donné son ressenti comme d’ha­bi­tude sans langue de bois au micro de beIN Sports après sa victoire contre le 238e mondial Tung‐Lin Wu (6−3, 7–5).

« Ça n’a pas été facile face à un adver­saire qui tentait tout et n’im­porte quoi. Heureusement, j’ai réussi à bien servir et ça m’a aidé à faire la diffé­rence. J’ai mis moins d’in­ten­sité dans le deuxième set, il en a profité. Les condi­tions lentes ne sont pas celles que je préfère mais j’ai rectifié le tir et c’était plutôt pas mal », a déclaré le 17e mondial.