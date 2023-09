Connu pour son franc‐parler, Marc Rosset, ancien 9e joueur mondial et médaillé d’or en simple aux JO de Barcelone en 1992, n’a pas mâché ses mots concer­nant la formule actuelle de la Coupe Davis.

Présent cette semaine à Manchester en tant que commen­ta­teur pour la RTS, Marc a fait part de son agace­ment chez nos confrères de L’Équipe.

« J’aime le tennis. Mais me retrouver à Manchester, où on nous fait entrer par une espèce de grille pourrie, tu ne sais pas où est la porte pour la presse… Les juges de ligne et les ramas­seurs de balle, c’est ridi­cule, c’est de l’ama­teu­risme. On a touché le fond. Même dans un Challenger c’est mieux orga­nisé que ça. Et je suis un compé­ti­teur, à 2–0, la rencontre est finie. C’est une formule de merde. »