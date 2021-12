La Croatie est la dernière nation à avoir remporté le Saladier d’argent avec la formule histo­rique de la Coupe Davis. C’était à Lille face aux Bleus en 2018. Marin Cilic avait été incroyable.

Même si Marin est bien sûr très heureux de jouer la finale, il trouve que la compé­ti­tion a un format trop usant : « En 2016 et 2018, nous avons joué les demi‐finales à domi­cile. L’ambiance était incroyable. Et je sais aussi que quand vous parvenez à vous quali­fier pour une finale à domi­cile, cela est très brutal. Nous avons eu vrai­ment le temps d’ap­pré­cier l’an­cienne formule. Maintenant je dois avouer qu’avec cette nouvelle formule, le tournoi devient beau­coup trop long. Nous sommes quand même arrivés à Turin il y a deux semaines et nous enchaî­nons les matchs, c’est pas toujours évident »