« Je n’ai pas trop compris, je ne m’attendais pas forcément à ça. Ce n’est pas ce que j’avais entendu ou compris. C’était assez différent par rapport à ce sur quoi je m’attendais de lui. C’est un peu cet effet surprise », déclarait Arthur Rinderknech en septembre dernier après sa défaite contre le Canadien Liam Draxl (205e mondial au moment des faits). Une sortie qui laissait sous‐entendre qu’il aurait été mal préparé ou conseillé par le staff tricolore. Mal engagée après ce revers inattendu, l’équipe de France s’était finalement inclinée 3–1, manquant ainsi la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis.
Dans son émission sur RMC, Marion Bartoli a estimé que cet épisode avait sans doute « pesé » dans la décision de la Fédération Française de Tennis (FFT) de nommer Gaël Monfils au poste de capitaine des Bleus, en remplacement de Paul‐Henri Matthieu. Un choix qu’elle juge d’ailleurs « excellent ».
« J’entends déjà les critiques : il n’a pas joué en équipe de France de Coupe Davis depuis 2016, et puis il n’a disputé que 14 matchs, et puis, quand il les a joués, il en a perdus. Mais ce n’est pas ce qu’on demande à un capitaine. On ne va pas choisir un capitaine uniquement en fonction des victoires qu’il a obtenues, des défaites qu’il a subies ou du nombre de rencontres de Coupe Davis qu’il a disputées. On va choisir le capitaine pour sa connaissance actuelle des joueurs que l’équipe de France va devoir affronter. Je parle de ça parce que je pense, à mon avis, qu’il y a quand même eu un énorme couac avec ce joueur canadien qui a battu Arthur Rinderknech, que l’équipe de France ne connaissait pas. Et ça a été, il me semble, un problème. Peut‐être aussi que cela aura pesé dans la décision finale. Je ne suis pas dans les petits papiers de Gilles Moretton, mais éventuellement, je pense que cela a un petit peu influencé la décision. Et puis, encore une fois, un joueur qui est capable de transcender une équipe : un capitaine a besoin d’avoir énormément de qualités. C’est important que vous compreniez qu’en fait, un capitaine, c’est quelqu’un qui est capable de fédérer autour de lui, qui est capable de tirer le meilleur du joueur qui est sur le terrain à ce moment‐là et qui, pour moi, est également capable de faire la meilleure sélection possible. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 12:38