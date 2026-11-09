« Je n’ai pas trop compris, je ne m’at­ten­dais pas forcé­ment à ça. Ce n’est pas ce que j’avais entendu ou compris. C’était assez diffé­rent par rapport à ce sur quoi je m’at­ten­dais de lui. C’est un peu cet effet surprise », décla­rait Arthur Rinderknech en septembre dernier après sa défaite contre le Canadien Liam Draxl (205e mondial au moment des faits). Une sortie qui lais­sait sous‐entendre qu’il aurait été mal préparé ou conseillé par le staff trico­lore. Mal engagée après ce revers inat­tendu, l’équipe de France s’était fina­le­ment inclinée 3–1, manquant ainsi la quali­fi­ca­tion pour la phase finale de la Coupe Davis.

Dans son émis­sion sur RMC, Marion Bartoli a estimé que cet épisode avait sans doute « pesé » dans la déci­sion de la Fédération Française de Tennis (FFT) de nommer Gaël Monfils au poste de capi­taine des Bleus, en rempla­ce­ment de Paul‐Henri Matthieu. Un choix qu’elle juge d’ailleurs « excellent ».

« J’entends déjà les critiques : il n’a pas joué en équipe de France de Coupe Davis depuis 2016, et puis il n’a disputé que 14 matchs, et puis, quand il les a joués, il en a perdus. Mais ce n’est pas ce qu’on demande à un capi­taine. On ne va pas choisir un capi­taine unique­ment en fonc­tion des victoires qu’il a obte­nues, des défaites qu’il a subies ou du nombre de rencontres de Coupe Davis qu’il a dispu­tées. On va choisir le capi­taine pour sa connais­sance actuelle des joueurs que l’équipe de France va devoir affronter. Je parle de ça parce que je pense, à mon avis, qu’il y a quand même eu un énorme couac avec ce joueur cana­dien qui a battu Arthur Rinderknech, que l’équipe de France ne connais­sait pas. Et ça a été, il me semble, un problème. Peut‐être aussi que cela aura pesé dans la déci­sion finale. Je ne suis pas dans les petits papiers de Gilles Moretton, mais éven­tuel­le­ment, je pense que cela a un petit peu influencé la déci­sion. Et puis, encore une fois, un joueur qui est capable de trans­cender une équipe : un capi­taine a besoin d’avoir énor­mé­ment de qualités. C’est impor­tant que vous compre­niez qu’en fait, un capi­taine, c’est quel­qu’un qui est capable de fédérer autour de lui, qui est capable de tirer le meilleur du joueur qui est sur le terrain à ce moment‐là et qui, pour moi, est égale­ment capable de faire la meilleure sélec­tion possible. »