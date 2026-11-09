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Marion Bartoli sur la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine : « Peut‐être que cet énorme couac aura pesé dans la déci­sion finale »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je n’ai pas trop compris, je ne m’at­ten­dais pas forcé­ment à ça. Ce n’est pas ce que j’avais entendu ou compris. C’était assez diffé­rent par rapport à ce sur quoi je m’at­ten­dais de lui. C’est un peu cet effet surprise », décla­rait Arthur Rinderknech en septembre dernier après sa défaite contre le Canadien Liam Draxl (205e mondial au moment des faits). Une sortie qui lais­sait sous‐entendre qu’il aurait été mal préparé ou conseillé par le staff trico­lore. Mal engagée après ce revers inat­tendu, l’équipe de France s’était fina­le­ment inclinée 3–1, manquant ainsi la quali­fi­ca­tion pour la phase finale de la Coupe Davis.

Dans son émis­sion sur RMC, Marion Bartoli a estimé que cet épisode avait sans doute « pesé » dans la déci­sion de la Fédération Française de Tennis (FFT) de nommer Gaël Monfils au poste de capi­taine des Bleus, en rempla­ce­ment de Paul‐Henri Matthieu. Un choix qu’elle juge d’ailleurs « excellent ».

« J’entends déjà les critiques : il n’a pas joué en équipe de France de Coupe Davis depuis 2016, et puis il n’a disputé que 14 matchs, et puis, quand il les a joués, il en a perdus. Mais ce n’est pas ce qu’on demande à un capi­taine. On ne va pas choisir un capi­taine unique­ment en fonc­tion des victoires qu’il a obte­nues, des défaites qu’il a subies ou du nombre de rencontres de Coupe Davis qu’il a dispu­tées. On va choisir le capi­taine pour sa connais­sance actuelle des joueurs que l’équipe de France va devoir affronter. Je parle de ça parce que je pense, à mon avis, qu’il y a quand même eu un énorme couac avec ce joueur cana­dien qui a battu Arthur Rinderknech, que l’équipe de France ne connais­sait pas. Et ça a été, il me semble, un problème. Peut‐être aussi que cela aura pesé dans la déci­sion finale. Je ne suis pas dans les petits papiers de Gilles Moretton, mais éven­tuel­le­ment, je pense que cela a un petit peu influencé la déci­sion. Et puis, encore une fois, un joueur qui est capable de trans­cender une équipe : un capi­taine a besoin d’avoir énor­mé­ment de qualités. C’est impor­tant que vous compre­niez qu’en fait, un capi­taine, c’est quel­qu’un qui est capable de fédérer autour de lui, qui est capable de tirer le meilleur du joueur qui est sur le terrain à ce moment‐là et qui, pour moi, est égale­ment capable de faire la meilleure sélec­tion possible. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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