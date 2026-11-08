Qui l’eût cru ?

Alors qu’il a répété ces derniers mois sa volonté d’in­té­grer le monde de la finance, le néo‐retraité Gaël Monfils a été nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Dans son émis­sion sur RMC, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a commenté ce choix surpre­nant de la Fédération Française de Tennis (FFT), qui semble selon elle tout à fait cohérent.

🎾 Monfils nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, « c’est un excellent choix », juge @bartoli_marion



« Il vient à peine d’ar­rêter, il connaît tous les joueurs en acti­vité. Il est capable de fédérer, il va faire le lien avec toute cette nouvelle géné­ra­tionqui l’adule » pic.twitter.com/nciJ0Jfq1K — RMC Sport (@RMCsport) November 7, 2026

« Gaël va devoir faire ses preuves, comme tout le monde. Je n’ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire les résul­tats qu’il aura, mais en tout cas, je ne vais pas non plus vous dire que ce n’est pas quel­qu’un qui sera capable de faire son travail avec beau­coup d’at­ten­tion. C’est quel­qu’un qui est très dévoué au tennis, qui adore ce sport, qui connaît tous les joueurs, qui connaît toute cette nouvelle géné­ra­tion et qui sera capable de faire le lien avec la nouvelle géné­ra­tion. Il sera capable peut‐être aussi de persuader Arthur Fils de venir jouer en Coupe Davis et d’amener les meilleurs joueurs fran­çais à jouer cette compé­ti­tion. Il a ce rôle de grand frère, il a ce rôle de modèle, il s’est entraîné avec tous ses nouveaux joueurs, donc il vient à peine d’ar­rêter. Il connaît tous les joueurs en acti­vité. Maintenant, et je tiens à insister là‐dessus aussi, pour moi, Jo aurait fait un très bon capi­taine égale­ment, Richard Gasquet aussi, donc je veux pas les mettre en concur­rence et dire que Gaël est meilleur que les autres, mais Gaël est pour moi un excellent choix et je pense qu’il fera de l’ex­cellent travail comme Jo et Richard auraient fait de l’ex­cellent travail. »