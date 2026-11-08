Qui l’eût cru ?
Alors qu’il a répété ces derniers mois sa volonté d’intégrer le monde de la finance, le néo‐retraité Gaël Monfils a été nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Dans son émission sur RMC, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a commenté ce choix surprenant de la Fédération Française de Tennis (FFT), qui semble selon elle tout à fait cohérent.
« Gaël va devoir faire ses preuves, comme tout le monde. Je n’ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire les résultats qu’il aura, mais en tout cas, je ne vais pas non plus vous dire que ce n’est pas quelqu’un qui sera capable de faire son travail avec beaucoup d’attention. C’est quelqu’un qui est très dévoué au tennis, qui adore ce sport, qui connaît tous les joueurs, qui connaît toute cette nouvelle génération et qui sera capable de faire le lien avec la nouvelle génération. Il sera capable peut‐être aussi de persuader Arthur Fils de venir jouer en Coupe Davis et d’amener les meilleurs joueurs français à jouer cette compétition. Il a ce rôle de grand frère, il a ce rôle de modèle, il s’est entraîné avec tous ses nouveaux joueurs, donc il vient à peine d’arrêter. Il connaît tous les joueurs en activité. Maintenant, et je tiens à insister là‐dessus aussi, pour moi, Jo aurait fait un très bon capitaine également, Richard Gasquet aussi, donc je veux pas les mettre en concurrence et dire que Gaël est meilleur que les autres, mais Gaël est pour moi un excellent choix et je pense qu’il fera de l’excellent travail comme Jo et Richard auraient fait de l’excellent travail. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 11:08