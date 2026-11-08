Accueil Coupe Davis

Marion Bartoli sur la surprise Monfils : « Même si je suis persuadé que Jo‐Wilfried Tsonga et Richard Gasquet auraient pu faire de l’ex­cellent travail, Gaël est pour moi un excellent choix »

Par
Baptiste Mulatier
-

Qui l’eût cru ? 

Alors qu’il a répété ces derniers mois sa volonté d’in­té­grer le monde de la finance, le néo‐retraité Gaël Monfils a été nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. 

Dans son émis­sion sur RMC, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, a commenté ce choix surpre­nant de la Fédération Française de Tennis (FFT), qui semble selon elle tout à fait cohérent. 

« Gaël va devoir faire ses preuves, comme tout le monde. Je n’ai pas une boule de cristal, je peux pas vous dire les résul­tats qu’il aura, mais en tout cas, je ne vais pas non plus vous dire que ce n’est pas quel­qu’un qui sera capable de faire son travail avec beau­coup d’at­ten­tion. C’est quel­qu’un qui est très dévoué au tennis, qui adore ce sport, qui connaît tous les joueurs, qui connaît toute cette nouvelle géné­ra­tion et qui sera capable de faire le lien avec la nouvelle géné­ra­tion. Il sera capable peut‐être aussi de persuader Arthur Fils de venir jouer en Coupe Davis et d’amener les meilleurs joueurs fran­çais à jouer cette compé­ti­tion. Il a ce rôle de grand frère, il a ce rôle de modèle, il s’est entraîné avec tous ses nouveaux joueurs, donc il vient à peine d’ar­rêter. Il connaît tous les joueurs en acti­vité. Maintenant, et je tiens à insister là‐dessus aussi, pour moi, Jo aurait fait un très bon capi­taine égale­ment, Richard Gasquet aussi, donc je veux pas les mettre en concur­rence et dire que Gaël est meilleur que les autres, mais Gaël est pour moi un excellent choix et je pense qu’il fera de l’ex­cellent travail comme Jo et Richard auraient fait de l’ex­cellent travail. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 11:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥