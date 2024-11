Associé à Jannik Sinner, Matteo a livre un gros match. Ce succès permet à l’Italie de rejoindre l’Australie en demi‐finale pour ce qui sera la finale avant la lettre. En confé­rence de presse, très heureux, le cham­pion italien a expliqué ce qu’il se passait quand il portait le maillot de son pays.

« Nous ne sommes pas invin­cibles, pas du tout. Je sens que je suis très fort menta­le­ment, quand je joue pour l’Italie, je ressens un supplé­ment d’énergie. Il s’agit de ça, mettre tout son cœur quand on joue. Lorsque vous jouez et que vous regardez vos coéqui­piers dans les yeux et que vous avez l’im­pres­sion qu’ils veulent être là, vous devez jouer pour eux parce qu’ils pour­raient jouer aussi. Nous avons l’une des équipes les plus fortes en double, Boelli et Vavassori, qui ont joué de façon incroyable cette année. Eh bien, ils nous ont beau­coup aidés avant le match. Nous avons discuté avec eux ce matin et ils m’ont expliqué comment jouer si je jouais car ils connaissent très bien l’équipe rivale. « C’est spécial. »