Comme toujours, John McEnroe n’a pas la langue dans sa poche. Et l’Américain est récem­ment apparu dans le podcast Served with Andy Roddick, ce qui lui a donné l’oc­ca­sion de discuter du sujet de la nouvelle formule de la Coupe Davis avec son compatriote.

Et disons que John est triste de voir cette compé­ti­tion qu’il a eu la chance de gagner cinq fois devenir de plus en plus fade, alors qu’elle enga­geait bien plus les fans à son époque.

« Quand j’étais enfant, j’ai demandé à mes parents ce qu’ils atten­daient de moi dans le sport du tennis et c’était d’ob­tenir une bourse univer­si­taire et de jouer la Coupe Davis. Porter les couleurs des États‐Unis sur son dos, c’est aussi une sensa­tion extra­or­di­naire. C’est l’un des plus grands senti­ments que j’ai éprouvé en tant que joueur de tennis. À votre avis, combien de personnes viennent me demander combien de Coupes Davis j’ai gagnées au cours des 20 dernières années ? Vous savez combien ? Aucune. Pour moi, c’est vrai­ment triste. Cela a ouvert la porte, car il est évident que les auto­rités du tennis sont en train de tout gâcher, au‐delà de toute croyance. Elles ne veulent pas faire les chan­ge­ments qui s’imposent. »