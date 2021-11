Grande favo­rite de cette édition 2021 de la Coupe Davis grâce à son impres­sion­nante armada composée de Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov et Aslan Karatsev, l’équipe russe était présente ce jeudi, à Madrid, en confé­rence de presse à deux jours de son entrée en lice face à l’Équateur. Numéro un russe, Daniil a reconnu qu’il commen­çait à accuser le coup physiquement.

« C’est la dernière partie de la saison et je menti­rais si je vous disais que je ne suis pas épuisé, même si dans chaque tournoi j’es­saie de faire de mon mieux. Jusqu’à présent, je n’ai eu qu’une seule séance d’en­traî­ne­ment, mais je viens de réaliser de bonnes perfor­mances à Paris et à Turin et je suis impa­tient de donner le meilleur de moi‐même pour aider l’équipe. Chaque point compte et ce sera mon objectif cette semaine. »