Daniil Medvdev a été le grand artisan de la victoire de la Russie dans cette édition 2021 de la Coupe Davis. Certains l’ont d’ailleurs trouvé peu expressif après sa victoire face à Marin Cilic.

Pourtant en confé­rence de presse, le Russe a insisté sur le carac­tère histo­rique de ce succès : « Les deux tour­nois gagnés sont bons pour nous. Nous étions déjà tous les quatre lors de notre succès en Australie pour la Coupe de ATP. La Coupe ATP était la première compé­ti­tion que nous avons gagnée en équipe. La Coupe Davis est plus ancrée dans l’his­toire du tennis et je ne sais pas quoi arri­vera plus tard. C’est toujours la Coupe Davis. Novak l’a joué. Rafa l’a gagnée la dernière fois. Quel que soit le format, les meilleurs joueurs sont heureux de repré­senter leur pays. »