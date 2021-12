Il y a eu le doigt d’hon­neur à l’US Open en 2019. Il y a désor­mais le « Calma », inspiré par Cristiano Ronaldo, aux fans espa­gnols à Madrid. Et Daniil Medvedev a répété la même chose qu’il avait dite à New York. Plus le public le siffle ou acclame son adver­saire, plus cela lui donne de l’énergie.

« Ça a commencé en 2019 mais je ne me lasserai pas de le dire : les gens ne comprennent toujours pas comment me faire perdre, ils devraient me soutenir. Alors c’est bon, les gars, conti­nuez, je vais juste gagner », a lâché le numéro 2 mondial au micro sur le court, sous les huées des fans espagnols.

Alors est‐ce que Madrid va supporter la Russie face à la Croatie en finale dimanche pour désta­bi­liser Medvedev ? Ce n’est pas certain.