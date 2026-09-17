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Mensik adore la Coupe Davis : « Ce que je préfère pendant une semaine de Coupe Davis, c’est l’énergie et l’ambiance qui se dégagent »

Par
Antoine Touchard
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Jakub Mensik n’a pas connu la fin de saison qu’il espé­rait après sa très belle demi‐finale à Roland‐Garros, mais le Tchèque compte bien retrouver de bonnes sensa­tions sous les couleurs de son pays en Coupe Davis.

Dans une rencontre qui s’annonce élec­trique face aux États‐Unis, l’un des leaders de la sélec­tion tchèque, aux côtés de Jiri Lehecka, a hâte d’en découdre. Mensik apprécie parti­cu­liè­re­ment l’atmosphère de la Coupe Davis et le fait de retrouver un véri­table esprit collectif, comme il l’a expliqué sur les réseaux sociaux de la compétition.

« Parfois, quand on passe tous les jours ensemble pendant plusieurs semaines, on finit par se dire : “J’ai besoin d’un peu de chan­ge­ment.” Donc, ce que je préfère pendant une semaine de Coupe Davis, c’est l’énergie et l’ambiance qui se dégagent du fait d’être entouré par toute l’équipe » a déclaré Jakub Mensik.

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 20:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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