Jakub Mensik n’a pas connu la fin de saison qu’il espérait après sa très belle demi‐finale à Roland‐Garros, mais le Tchèque compte bien retrouver de bonnes sensations sous les couleurs de son pays en Coupe Davis.
Dans une rencontre qui s’annonce électrique face aux États‐Unis, l’un des leaders de la sélection tchèque, aux côtés de Jiri Lehecka, a hâte d’en découdre. Mensik apprécie particulièrement l’atmosphère de la Coupe Davis et le fait de retrouver un véritable esprit collectif, comme il l’a expliqué sur les réseaux sociaux de la compétition.
« Parfois, quand on passe tous les jours ensemble pendant plusieurs semaines, on finit par se dire : “J’ai besoin d’un peu de changement.” Donc, ce que je préfère pendant une semaine de Coupe Davis, c’est l’énergie et l’ambiance qui se dégagent du fait d’être entouré par toute l’équipe » a déclaré Jakub Mensik.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 20:11