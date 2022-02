Forfait à Doha, conva­les­cent à Montpellier, Gaël Monfils a du mal à se remettre de ses perfor­mances en Australie et surtout de sa dose de rappel du vaccin prise après son retour du pays des Kangourous.

Du coup, on peut se demander légi­ti­me­ment si son retour aura vrai­ment lieu pour le match entre la France et l’Equateur programmé le 4 et 5 Mars à Pau, juste derrière l’or­ga­ni­sa­tion du chal­lenger qui réunira déjà énor­mé­ment de tricolores.