Sous le feu des critiques après la défaite de l’équipe de France contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis, en raison du coup risqué et manqué à un moment clé de son match perdu contre Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5), Corentin Moutet a présenté ses excuses sur Instagram.
« J’ai le coeur lourd. J’aurais voulu offrir mieux à mon pays, à mes coéquipiers, à tout le staff. Je regrette profondément ce choix, ce coup… Je suis un joueur instinctif, c’est ce qui m’a construit, mais parfois cet instinct me trahit. Et quand ça arrive, je suis le premier à tomber avec. Aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir failli à ma mission. J’ai voulu tout donner, j’ai tout laissé sur le court… mais j’aurais voulu être meilleur, j’aurais voulu être l’homme dont l’équipe avait besoin à ce moment‐là. J’ai combattu mes démons, j’ai combattu mes imperfections, j’ai essayé de me tenir debout jusqu’au bout. Mais je suis désolé. Désolé pour ceux qui nous soutiennent, désolé pour mes coéquipiers, désolé de ne pas avoir réussi comme je l’espérais. Malgré tout… merci. Merci à ceux qui comprennent, merci à ceux qui restent derrière moi. Merci aux joueurs, au capitaine, au staff, de m’avoir fait une place dans cette famille. Je veux apprendre, encore et toujours. Je veux transformer cette douleur en force. Je reviendrai plus fort, pour vous, pour l’équipe, pour mon drapeau. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 10:05