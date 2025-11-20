AccueilCoupe DavisMoutet accuse le coup : "Je regrette profondément ce choix, ce coup......
Moutet accuse le coup : « Je regrette profon­dé­ment ce choix, ce coup… Je suis un joueur instinctif, c’est ce qui m’a construit, mais parfois cet instinct me trahit »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Sous le feu des critiques après la défaite de l’équipe de France contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis, en raison du coup risqué et manqué à un moment clé de son match perdu contre Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5), Corentin Moutet a présenté ses excuses sur Instagram.

« J’ai le coeur lourd. J’aurais voulu offrir mieux à mon pays, à mes coéqui­piers, à tout le staff. Je regrette profon­dé­ment ce choix, ce coup… Je suis un joueur instinctif, c’est ce qui m’a construit, mais parfois cet instinct me trahit. Et quand ça arrive, je suis le premier à tomber avec. Aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion d’avoir failli à ma mission. J’ai voulu tout donner, j’ai tout laissé sur le court… mais j’au­rais voulu être meilleur, j’au­rais voulu être l’homme dont l’équipe avait besoin à ce moment‐là. J’ai combattu mes démons, j’ai combattu mes imper­fec­tions, j’ai essayé de me tenir debout jusqu’au bout. Mais je suis désolé. Désolé pour ceux qui nous soutiennent, désolé pour mes coéqui­piers, désolé de ne pas avoir réussi comme je l’es­pé­rais. Malgré tout… merci. Merci à ceux qui comprennent, merci à ceux qui restent derrière moi. Merci aux joueurs, au capi­taine, au staff, de m’avoir fait une place dans cette famille. Je veux apprendre, encore et toujours. Je veux trans­former cette douleur en force. Je revien­drai plus fort, pour vous, pour l’équipe, pour mon drapeau. »

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 10:05

