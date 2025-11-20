Sous le feu des critiques après la défaite de l’équipe de France contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis, en raison du coup risqué et manqué à un moment clé de son match perdu contre Raphaël Collignon (2−6, 7–5, 7–5), Corentin Moutet a présenté ses excuses sur Instagram.

« J’ai le coeur lourd. J’aurais voulu offrir mieux à mon pays, à mes coéqui­piers, à tout le staff. Je regrette profon­dé­ment ce choix, ce coup… Je suis un joueur instinctif, c’est ce qui m’a construit, mais parfois cet instinct me trahit. Et quand ça arrive, je suis le premier à tomber avec. Aujourd’hui, j’ai l’im­pres­sion d’avoir failli à ma mission. J’ai voulu tout donner, j’ai tout laissé sur le court… mais j’au­rais voulu être meilleur, j’au­rais voulu être l’homme dont l’équipe avait besoin à ce moment‐là. J’ai combattu mes démons, j’ai combattu mes imper­fec­tions, j’ai essayé de me tenir debout jusqu’au bout. Mais je suis désolé. Désolé pour ceux qui nous soutiennent, désolé pour mes coéqui­piers, désolé de ne pas avoir réussi comme je l’es­pé­rais. Malgré tout… merci. Merci à ceux qui comprennent, merci à ceux qui restent derrière moi. Merci aux joueurs, au capi­taine, au staff, de m’avoir fait une place dans cette famille. Je veux apprendre, encore et toujours. Je veux trans­former cette douleur en force. Je revien­drai plus fort, pour vous, pour l’équipe, pour mon drapeau. »