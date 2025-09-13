Au micro de BeIN Sports, après avoir offert à la France le point décisif face à la Croatie et validé ainsi la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis, Corentin Moutet est revenu sur l’incident ayant provoqué la colère de Marin Cilic en début de deuxième set, à la suite d’une balle litigieuse.
« Pour être très très honnête, je vois la balle faute. Je demande à l’arbitre si c’est cette marque parce que je n’ai aucune idée de la marque, il y en a plusieurs. Si c’est cette marque, évidemment qu’elle est faute, sinon je n’en sais rien. C’est l’arbitre qui prend la décision mais j’essaie d’être le plus réglo possible. Si la balle était bonne, je m’en excuse. Cilic est un joueur que je respecte énormément. Je me suis entraîné en Croatie pendant pas mal de temps, il a toujours été gentil avec moi, de bon conseil. Donc rien de personnel. Je m’excuse auprès de l’équipe croate s’il y a eu une injustice. Mais aujourd’hui pour rentrer dans ma tête, il fallait beaucoup plus que ça. Aucun moyen que je reparte sans la victoire. »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 18:07