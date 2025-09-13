Au micro de BeIN Sports, après avoir offert à la France le point décisif face à la Croatie et validé ainsi la quali­fi­ca­tion pour la phase finale de la Coupe Davis, Corentin Moutet est revenu sur l’incident ayant provoqué la colère de Marin Cilic en début de deuxième set, à la suite d’une balle litigieuse.

« Pour être très très honnête, je vois la balle faute. Je demande à l’ar­bitre si c’est cette marque parce que je n’ai aucune idée de la marque, il y en a plusieurs. Si c’est cette marque, évidem­ment qu’elle est faute, sinon je n’en sais rien. C’est l’ar­bitre qui prend la déci­sion mais j’es­saie d’être le plus réglo possible. Si la balle était bonne, je m’en excuse. Cilic est un joueur que je respecte énor­mé­ment. Je me suis entraîné en Croatie pendant pas mal de temps, il a toujours été gentil avec moi, de bon conseil. Donc rien de personnel. Je m’ex­cuse auprès de l’équipe croate s’il y a eu une injus­tice. Mais aujourd’hui pour rentrer dans ma tête, il fallait beau­coup plus que ça. Aucun moyen que je reparte sans la victoire. »