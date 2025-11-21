Solide face à Lehecka, Munar a permis à son équipe de revenir dans le match et par la suite de se qualifier pour la demi‐finale face à l’Allemagne. Munar semble donc devenir le leader du team. Selon lui, tout est possible..
« J’avais une confiance totale, avec ou sans Carlos, et il faut s’accrocher à ce que l’on a, ne pas s’attarder sur ce que l’on aurait aimé. Nous avons beaucoup de potentiel, et c’est notre mentalité ; cela a toujours été notre force, même avec Nadal et Ferrer. Ils sont les plus grands représentants de cet esprit combatif, et maintenant c’est à notre tour de faire de même »
Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 11:22