Munar, nouveau leader de l’Espagne : « Nous avons beau­coup de poten­tiel, et c’est notre menta­lité ; cela a toujours été notre force notam­ment avec Nadal et Ferrer »

Jean Muller

Solide face à Lehecka, Munar a permis à son équipe de revenir dans le match et par la suite de se quali­fier pour la demi‐finale face à l’Allemagne. Munar semble donc devenir le leader du team. Selon lui, tout est possible..

« J’avais une confiance totale, avec ou sans Carlos, et il faut s’ac­cro­cher à ce que l’on a, ne pas s’at­tarder sur ce que l’on aurait aimé. Nous avons beau­coup de poten­tiel, et c’est notre menta­lité ; cela a toujours été notre force, même avec Nadal et Ferrer. Ils sont les plus grands repré­sen­tants de cet esprit combatif, et main­te­nant c’est à notre tour de faire de même »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 11:22

