La Grande‐Bretagne a été éliminée de la phase de groupes de la Coupe Davis. Les Britanniques se sont inclinés face aux Pays‐Bas deux points à un. La rencontre s’est une nouvelle fois jouée au double décisif après la victoire de Daniel Evans face à Tallon Grikspoor et la défaite surprise de Cameron Norrie contre Botic Van de Zandschulp.

Le double décisif oppo­sait Andy Murray et Joe Salisbury à la paire Koolhoof/Middelkoop. Les Néerlandais l’ont emporté 7–6, 6–7, 6–3.

Après la rencontre, Sir Andy, mécon­tent de l’élimination de son pays, s’est une nouvelle fois plaint du format qui a terni l’ambiance selon lui.

« Oui, c’est diffi­cile de se motiver. Évidemment, la façon dont nous avons perdu ces deux matches rend les choses encore plus diffi­ciles. Oui, c’est un léger défaut de ce format, car le dimanche, le dernier jour, il n’y a pas de tennis. Enfin, il y a du tennis, mais il est en quelque sorte mort, sans intérêt avec les résul­tats. C’est ce qui apporte l’énergie et la passion, je pense, des fans et des joueurs. Alors, oui, j’ai­me­rais que nous soyons encore en vie dimanche », a déclaré l’Écossais.