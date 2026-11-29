Vainqueur renversant de Rafael Jodar à l’occasion du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Lorenzo Musetti a rendu un magnifique hommage à Matteo Berrettini en interview d’après match, alors que la relation entre les deux hommes étaient plus que tendue ces dernières semaines.
Mais il faut croire que l’ambiance de la Coupe Davis a tout changé.
« Quand on mène 4–1 à 0–40, ces balles de break non converties… Au deuxième et au troisième set, il a très bien joué et le match a duré plus de trois heures parce qu’il a eu beaucoup d’échanges. J’avais vraiment envie de prendre ma revanche. À 0–2 dans le deuxième set, j’ai bien joué, mais je remercie le public de m’avoir soutenu. Aujourd’hui, mon fils Leandro fête son premier anniversaire et je lui dédie cette victoire. Matteo est le chef d’équipe, le leader du vestiaire ; il nous prend tous sous son aile. À l’avenir, il pourra être un excellent capitaine de la Coupe Davis et il nous pousse à donner le meilleur de nous‐mêmes. Nous avons affronté de nombreuses épreuves, mais nous en sommes sortis plus forts. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 18:49