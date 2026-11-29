Vainqueur renver­sant de Rafael Jodar à l’oc­ca­sion du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Lorenzo Musetti a rendu un magni­fique hommage à Matteo Berrettini en inter­view d’après match, alors que la rela­tion entre les deux hommes étaient plus que tendue ces dernières semaines.

Mais il faut croire que l’am­biance de la Coupe Davis a tout changé.

« Quand on mène 4–1 à 0–40, ces balles de break non conver­ties… Au deuxième et au troi­sième set, il a très bien joué et le match a duré plus de trois heures parce qu’il a eu beau­coup d’échanges. J’avais vrai­ment envie de prendre ma revanche. À 0–2 dans le deuxième set, j’ai bien joué, mais je remercie le public de m’avoir soutenu. Aujourd’hui, mon fils Leandro fête son premier anni­ver­saire et je lui dédie cette victoire. Matteo est le chef d’équipe, le leader du vestiaire ; il nous prend tous sous son aile. À l’avenir, il pourra être un excellent capi­taine de la Coupe Davis et il nous pousse à donner le meilleur de nous‐mêmes. Nous avons affronté de nombreuses épreuves, mais nous en sommes sortis plus forts. »