Lorenzo Musetti n’avait pas vraiment le droit à l’erreur ce dimanche après‐midi à l’occasion du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne.
Opposé à la révélation de la saison, Rafael Jodar, l’Italien était pourtant très mal embarqué, mené 7–6, 2–0. Mais bien aidé par la blessure à la cheville de son adversaire, il a totalement inversé la situation en s’imposant finalement en trois sets et 3h de jeu : 6–7(4), 6–2, 6–1.
Une victoire qui permet donc à la Squadra Azzurra de souffler avant le duel très déséquilibré sur le papier entre Carlos Alcaraz et Flavio Cobolli. Il y aura au pire un double décisif.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.