Lorenzo Musetti n’avait pas vrai­ment le droit à l’er­reur ce dimanche après‐midi à l’oc­ca­sion du premier match de la finale de Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne.

Opposé à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, l’Italien était pour­tant très mal embarqué, mené 7–6, 2–0. Mais bien aidé par la bles­sure à la cheville de son adver­saire, il a tota­le­ment inversé la situa­tion en s’im­po­sant fina­le­ment en trois sets et 3h de jeu : 6–7(4), 6–2, 6–1.

Game, set, match Musetti 👊



Huge cele­bra­tions from the Italians as they take the first point in the Davis Cup by Generali final 🎉#DavisCup pic.twitter.com/lWceMxuecm — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Une victoire qui permet donc à la Squadra Azzurra de souf­fler avant le duel très déséqui­libré sur le papier entre Carlos Alcaraz et Flavio Cobolli. Il y aura au pire un double décisif.