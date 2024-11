Dans des propos rapportés par Punto de Break, Rafael Nadal a fait part de son état d’es­prit à deux jours du début des phases finales de la Coupe Davis à Malaga (19 au 24 novembre), où il fera ses adieux au tennis.

« Je ne peux rien demander de plus. Je suis plus que recon­nais­sant et satis­fait de tout ce qui m’est arrivé au fil des ans. Ce que j’ai­me­rais évidem­ment, c’est que l’équipe travaille bien et qu’elle ait la chance de gagner cette Coupe Davis, que ce soit en jouant ou en encou­ra­geant depuis les tribunes. Je suis ici pour vivre cette semaine avec enthou­siasme et nous verrons ensuite ce qui se passera ».