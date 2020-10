Rafael Nadal est un proche de Gérard Piqué. C’est peut-être pour cela que lors de l’interview accordée à la télé espagnole il a défendu la nouvelle Coupe Davis « inventée » par le joueur de Barcelone : « Piqué et moi nous entendons bien. Il faut se féliciter qu’une personne extérieure à notre sport veuille s’y investir. Pour le tennis, cette nouvelle Coupe Davis est positive. Cela a transformé une compétition historique qui n’avait pas su se réiventer, il a réussi à la changer. Il a beaucoup de mérite, il a réussi à conclure des accords avec toutes les organisations du tennis : ATP, ITF, ce qui était loin d’être gagné au départ, donc je ne peux qu’être admiratif » a expliqué Rafael Nadal. Une position qui ne devrait pas plaire à tout le monde. On rappelle qu’à cause de la pandémie, l’édition 2020 qui devait encore se dérouler à Madrid a été annulée très tôt, ce qui s’avère être un « bon choix » par rapport à la situation actuelle de la pandémie.