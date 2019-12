Dans son entretien accordé au journal L’Equipe suite à son titre de champion des champions « monde », Rafael Nadal est interrogé sur la Coupe Davis et le fait qu’il a sauvé la nouvelle formule voulue par Gerard Piqué, le défenseur du FC Barcelone. Le Majorquin n’est pas d’accord avec cette idée : « Je n’ai rien sauvé du tout, j’ai remporté une compétition avec mes coéquipiers. Il n’y avait rien à sauver. C’était une épreuve toute nouvelle, dans laquelle il y a eu de bonnes choses et d’autres qui peuvent s’améliorer. Ça reste une compétition spéciale, dont il faut encore sans doute polir le format, mais je suis persuadé que ce sera assez positif pour les joueurs et pour les fans qui se déplaceront sûrement plus à l’avenir. Par ailleurs, je ne considère pas du tout que c’est la Coupe d’un joueur du Barça. C’est la Coupe Davis de la fédération internationale. Simplement, il y a eu un groupe, emmené par Gérard Piqué, qui a souhaité investir dans notre sport. Si c’est bien ou pas, on verra dans quelques années, mais il faut au minimum leur être reconnaissants d’avoir à la fois la volonté et l’ambition de mettre de l’argent et du temps dans notre discipline. »