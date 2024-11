À quelques jours de ses adieux, qui inter­vien­dront lors des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre) à Malaga, où il a déjà effectué plusieurs séances d’en­traî­ne­ment, Rafael Nadal a fait passer un message fort, humble et comme toujours très classe.

« Nous devons d’abord voir comment je me sens ces jours‐ci à l’en­traî­ne­ment et si je ne me sens prêt à avoir des options pour gagner le simple. Si je ne me sens pas prêt, je serais la première à en parler au capi­taine. Je leur ai déjà dit à plusieurs reprises de ne pas prendre de déci­sion basée sur ma dernière semaine en tant que joueur de tennis professionnel. »