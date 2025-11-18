Le tennis est un sport qui ne pardonne rien et surtout pas le manque d’humilité. Résumer cette défaite par le geste raté et irrévérencieux de Corentin Moutet est un raccourci facile mais pas dénoué de sens.
Comme l’expliquait avant la rencontre, le capitaine Steve Darcis, « la France a beau être favorite, c’est peut‐être l’état d’esprit qui peut permettre de renverser la tendance ». Au final, cette déclaration prémonitoire s’est avérée plus que réaliste tant la hargne a animé les Diables Rouges face à des Tricolores dépassés par autant d’audace.
Dans ce nouveau format trop court qualifié de « merde » par Steve Darcis, la Belgique a compris qu’il ne fallait pas gaspiller le moindre point et surtout ne pas faire preuve de suffisance.
PHM avait beau avoir les yeux rougis après le naufrage au micro de BeinSports, ses explications sonnaient comme un aveu : « Ils étaient plus frais que nous ». Drôle d’explication quand on connait les moyens mis à disposition de son équipe pour parvenir à donner le meilleur d’eux‐même.
Arrivés jeudi dernier, on espère juste que l’excuse des conditions de jeu ne sera pas mise en avant car ce serait se moquer du monde.
Mais bon, la Coupe Davis n’est plus un monument national et cette défaite ne va pas engendrer un changement de fonctionnement, il est donc fort peu probable que des têtes tombent.
Quand à nos « mousquetaires », ils seront encore sur les courts en cette fin du mois de novembre pour défendre les couleurs d’un club dans le très pertinent championnat des interclubs Pro A, souvent celui qui a daigné faire le plus gros chèque…
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 22:20