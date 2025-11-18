Le tennis est un sport qui ne pardonne rien et surtout pas le manque d’hu­mi­lité. Résumer cette défaite par le geste raté et irré­vé­ren­cieux de Corentin Moutet est un raccourci facile mais pas dénoué de sens.

Comme l’ex­pli­quait avant la rencontre, le capi­taine Steve Darcis, « la France a beau être favo­rite, c’est peut‐être l’état d’es­prit qui peut permettre de renverser la tendance ». Au final, cette décla­ra­tion prémo­ni­toire s’est avérée plus que réaliste tant la hargne a animé les Diables Rouges face à des Tricolores dépassés par autant d’audace.

Dans ce nouveau format trop court qualifié de « merde » par Steve Darcis, la Belgique a compris qu’il ne fallait pas gaspiller le moindre point et surtout ne pas faire preuve de suffisance.

PHM avait beau avoir les yeux rougis après le naufrage au micro de BeinSports, ses expli­ca­tions sonnaient comme un aveu : « Ils étaient plus frais que nous ». Drôle d’ex­pli­ca­tion quand on connait les moyens mis à dispo­si­tion de son équipe pour parvenir à donner le meilleur d’eux‐même.

Arrivés jeudi dernier, on espère juste que l’ex­cuse des condi­tions de jeu ne sera pas mise en avant car ce serait se moquer du monde.

Mais bon, la Coupe Davis n’est plus un monu­ment national et cette défaite ne va pas engen­drer un chan­ge­ment de fonc­tion­ne­ment, il est donc fort peu probable que des têtes tombent.

Quand à nos « mous­que­taires », ils seront encore sur les courts en cette fin du mois de novembre pour défendre les couleurs d’un club dans le très perti­nent cham­pionnat des inter­clubs Pro A, souvent celui qui a daigné faire le plus gros chèque…



