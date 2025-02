L’équipe de Chili a décidé de « soutenir » son joueur même si on peut penser une petite seconde qu’il pouvait peut être conti­nuer à jouer. Le choc est spec­ta­cu­laire mais après une consul­ta­tion auprès du docteur offi­ciel, Cristian a été jugé apte, il aurait donc du logi­que­ment conti­nuer la partie, une version que Nicolas Jarry ne valide pas du tout.

« Je ne comprends pas où il est écrit dans les règles que l’on peut frapper quel­qu’un dans un match de tennis. Nous soute­nons Garin dans ce qu’il a décidé et nous sommes très surpris par la situa­tion. On dit que c’est le plus beau sport du monde où règne le fair‐play, mais aujourd’hui les choses n’ont pas été bien faites »