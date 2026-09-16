Le deuxième tour de la Coupe Davis se dispu­tera ce week‐end, avec de très belles affiches au programme, notam­ment un allé­chant Chili‐Espagne, à Santiago.

Interrogé en marge de l’événement par nos confrères de l’EFE, le capi­taine de la sélec­tion chilienne, Nicolás Massú, a clai­re­ment affiché ses ambi­tions pour sa nation, invaincue à domi­cile en Coupe Davis depuis 2011.

« Ma prio­rité était de replacer le Chili parmi les meilleures nations du monde. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’affronter l’Espagne à domi­cile, alors il faut en profiter. Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit des nations de cette dimension. »

Une ambiance forcé­ment explo­sive auquel fera face la jeune sélec­tion Espagnole avec notam­ment la première sélec­tion de Rafael Jodar.