Le deuxième tour de la Coupe Davis se disputera ce week‐end, avec de très belles affiches au programme, notamment un alléchant Chili‐Espagne, à Santiago.
Interrogé en marge de l’événement par nos confrères de l’EFE, le capitaine de la sélection chilienne, Nicolás Massú, a clairement affiché ses ambitions pour sa nation, invaincue à domicile en Coupe Davis depuis 2011.
« Ma priorité était de replacer le Chili parmi les meilleures nations du monde. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité d’affronter l’Espagne à domicile, alors il faut en profiter. Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit des nations de cette dimension. »
Une ambiance forcément explosive auquel fera face la jeune sélection Espagnole avec notamment la première sélection de Rafael Jodar.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 18:11