Le coronavirus n’en finit plus de perturber le bon déroulement des compétitions sportives. Alors que la rencontre de Coupe Davis entre le Japon et l’Equateur à Miki (au Japon) se déroulera à huit clos, Yoshihito Nishioka a décidé de déclarer forfait pour ce barrage.

Après Dubai où il a été battu d’entrée par Pierre-Hugues Herbert, le Japonais (48e) s’est rendu directement aux Etats-Unis. Il est actuellement à Phoenix et va rejoindre Indian Wells où aura lieu le premier Masters 1000 de la saison (12 au 22 mars). Une décision qui fait suite à la possible interdiction pour les voyageurs qui arrivent du Japon et de Corée du Sud d’entrer sur le sol américain.