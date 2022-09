Absent parmi les rangs serbes surement à cause du mariage de son frère qui a eu lieu le 12 septembre, Novak Djokovic ne devrait pas logi­que­ment parti­ciper à la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu à Malaga à la fin de l’année.

En effet, l’Espagne qui a perdu 2 à 1 face au Canada affronte la Corée du Sud et devrait l’emporter pour repasser devant la Serbie qui présente un match average de 4 victoires et 5 défaites contre 4 à 2 de l’Espagne. Les deux pays quali­fiés seraient donc le Canada et l’Espagne.