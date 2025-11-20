Invité à revenir sur la défaite sèche de l’équipe de France face à la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis, notre confrère, Benoît Maylin, a exhorté les dirigeants de la Fédération Française de Tennis à prendre la parole pour expliquer cet échec et celui des derniers Jeux Olympiques à Paris.
😡 « Il est où Ljubicic ? Il est où le DTN ? Il est où le président de la Fédé ? Vous êtes où pour nous expliquer ce fiasco et ce qu’il s’est passé aux Jeux ? On n’avancera jamais. La soupe est bonne et c’est pas du vermicelle. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 20, 2025
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/ayHKdFBbVr
« Il est où Ljubicic ? Il est où le DTN ? Il est où le président de la Fédé ? Vous êtes où pour nous expliquer ce fiasco et ce qu’il s’est passé aux Jeux ? Ça me rend hystérique. Ce n’est pas la défaite de la France contre la Belgique ni le coup entre les jambes de Coco Moutet, je m’en cogne. Vous essayez de nous vendre une compétition, mettez‐vous en accord avec que vous faites. Expliquez‐nous ce fiasco. Là on a Richie Gasquet qui était sur le banc, à la fin il était là avec Arthur (Rinderknech), ‘ah, c’est terrible’. Vous servez à quoi les mecs ? », a notamment déclaré Benoît.
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 16:23