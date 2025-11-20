Invité à revenir sur la défaite sèche de l’équipe de France face à la Belgique en quarts de finale de la Coupe Davis, notre confrère, Benoît Maylin, a exhorté les diri­geants de la Fédération Française de Tennis à prendre la parole pour expli­quer cet échec et celui des derniers Jeux Olympiques à Paris.

« Il est où Ljubicic ? Il est où le DTN ? Il est où le président de la Fédé ? Vous êtes où pour nous expli­quer ce fiasco et ce qu’il s’est passé aux Jeux ? Ça me rend hysté­rique. Ce n’est pas la défaite de la France contre la Belgique ni le coup entre les jambes de Coco Moutet, je m’en cogne. Vous essayez de nous vendre une compé­ti­tion, mettez‐vous en accord avec que vous faites. Expliquez‐nous ce fiasco. Là on a Richie Gasquet qui était sur le banc, à la fin il était là avec Arthur (Rinderknech), ‘ah, c’est terrible’. Vous servez à quoi les mecs ? », a notam­ment déclaré Benoît.