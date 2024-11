Pas de miracle pour Rafael Nadal.

Choisi par son capi­taine, David Ferrer, pour le premier match de la rencontre entre l’Espagne et les Pays‐Bas en quarts de finale de la Coupe Davis, ce mardi à Malaga, le cham­pion espa­gnol s’est incliné face à Botic Van De Zandschulp (80e joueur mondial) : 6–4, 6–4, après 1h50 de jeu.

Alors qu’il n’avait plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis le 29 juillet dernier et sa défaite face à Novak Djokovic au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris, l’Espagnol a affiché un niveau de jeu très en dessous de ses stan­dards. Particulièrement lent dans ses dépla­ce­ments et quasi­ment inof­fensif sur les jeux de service du Néerlandais, l’ac­tuel 154e mondial, malgré de rares fulgu­rances, était tout simple­ment en dessous de son adversaire.

Mais on retiendra surtout sa comba­ti­vité légen­daire lorsque, mené 4–1 double break dans le deuxième set, il refu­sait de baisser les bras pour fina­le­ment débreaker et offrir un ultime frisson à son public, bien géré par Van De Zandschulp, parto­cu­liè­re­ment soliude en première balle.

Toute la pres­sion repose désor­mais sur les épaules de l’hé­ri­tier, Carlos Alcaraz, opposé à Tallon Griekspoor. En cas de défaite, l’Espagne sera éliminée dès les quarts de finale pour la dernière danse de sa légende.