Tombeurs de l’Allemagne vendredi soir, grâce aux victoires en simple de Botic Van de Zandschulp et Tallon Griekspoor, les Pays Bas atteignent pour la première fois de leur histoire la finale de la Coupe Davis.

Après cette quali­fi­ca­tion marquante, le capi­taine néer­lan­dais Paul Haarhuis s’est un peu lâché.

Haarhuis : We’re playing so well, guys are getting confi­dence from these wins. But the other semi­fi­na­lists are very tough teams. Italy as defen­ding champs with Sinner, I think we’re going to have to poison some of the food over there😂We gotta come out with big balls on Sunday pic.twitter.com/uCmZEFONKE