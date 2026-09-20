« Maintenant, il faut enclencher le comeback. Je crois en notre équipe de double, pour déjà revenir à 2–1 », avait lancé Quentin Halys, après une première journée cauchemardesque contre le Canada au deuxième tour de la Coupe Davis. Le 49e joueur mondial semble avoir eu le nez creux. Ce samedi 20 septembre 2026, la paire française a permis d’entretenir l’espoir, en disposant de Félix Auger‐Aliassime et Duncan Chan (7−6, 6–3).
Arthur Rinderknech était lui tout proche de ramener son équipe à 2–2 et forcer un cinquième match. Il a mené d’un set et 4–2 dans le tie‐break de la deuxième manche contre FAA. Dans ce moment brûlant, le Canadien a su élever son niveau de jeu pour l’emporter 5–7. Le Tricolore s’inclinait, en cédant sur son service, dans un neuvième jeu fatal (6−4, 6–7, 4–6).
Une défaite synonymes d’élimination pour les Bleus. Le capitaine Paul‐Henri Mathieu a dressé un constat amer après la rencontre, la France pouvait faire bien mieux.
« JE NE PEUX PAS ME CONTENTER DE ÇA AVEC CETTE ÉQUIPE » 😤— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 19, 2026
❌🇫🇷 Le capitaine Paul‐Henri Mathieu après l’élimination de la France en Coupe Davis. 👇
🗣️ « C’est terrible, on y a cru. Arthur a su rebondir après son match d’hier. Il n’a rien à se reprocher aujourd’hui. C’est dur,… pic.twitter.com/hkgibc1o9N
« C’est terrible, on y a cru. Arthur a su rebondir après son match d’hier. Il n’a rien à se reprocher aujourd’hui. C’est dur, mais il faut savoir l’accepter et féliciter l’adversaire. J’assume mes choix. Les joueurs ont donné le maximum. C’est forcément une déception. Avec le réservoir de joueurs qu’on a, l’objectif était de se qualifier pour la phase finale. Je ne peux pas me contenter de perdre aux portes du Final 8 avec cette équipe là ».
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 08:30