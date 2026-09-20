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Paul‐Henri Mathieu, après l’éli­mi­na­tion de la France contre le Canada : « C’est forcé­ment une décep­tion. Je ne peux pas me contenter de ça avec cette équipe là »

Par
Jean Muller
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« Maintenant, il faut enclen­cher le come­back. Je crois en notre équipe de double, pour déjà revenir à 2–1 », avait lancé Quentin Halys, après une première journée cauche­mar­desque contre le Canada au deuxième tour de la Coupe Davis. Le 49e joueur mondial semble avoir eu le nez creux. Ce samedi 20 septembre 2026, la paire fran­çaise a permis d’en­tre­tenir l’es­poir, en dispo­sant de Félix Auger‐Aliassime et Duncan Chan (7−6, 6–3).

Arthur Rinderknech était lui tout proche de ramener son équipe à 2–2 et forcer un cinquième match. Il a mené d’un set et 4–2 dans le tie‐break de la deuxième manche contre FAA. Dans ce moment brûlant, le Canadien a su élever son niveau de jeu pour l’emporter 5–7. Le Tricolore s’in­cli­nait, en cédant sur son service, dans un neuvième jeu fatal (6−4, 6–7, 4–6).

Une défaite syno­nymes d’éli­mi­na­tion pour les Bleus. Le capi­taine Paul‐Henri Mathieu a dressé un constat amer après la rencontre, la France pouvait faire bien mieux.

« C’est terrible, on y a cru. Arthur a su rebondir après son match d’hier. Il n’a rien à se repro­cher aujourd’hui. C’est dur, mais il faut savoir l’accepter et féli­citer l’adversaire. J’assume mes choix. Les joueurs ont donné le maximum.  C’est forcé­ment une décep­tion. Avec le réser­voir de joueurs qu’on a, l’objectif était de se quali­fier pour la phase finale. Je ne peux pas me contenter de perdre aux portes du Final 8 avec cette équipe là ».

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 08:30

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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