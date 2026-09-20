« Maintenant, il faut enclen­cher le come­back. Je crois en notre équipe de double, pour déjà revenir à 2–1 », avait lancé Quentin Halys, après une première journée cauche­mar­desque contre le Canada au deuxième tour de la Coupe Davis. Le 49e joueur mondial semble avoir eu le nez creux. Ce samedi 20 septembre 2026, la paire fran­çaise a permis d’en­tre­tenir l’es­poir, en dispo­sant de Félix Auger‐Aliassime et Duncan Chan (7−6, 6–3).

Arthur Rinderknech était lui tout proche de ramener son équipe à 2–2 et forcer un cinquième match. Il a mené d’un set et 4–2 dans le tie‐break de la deuxième manche contre FAA. Dans ce moment brûlant, le Canadien a su élever son niveau de jeu pour l’emporter 5–7. Le Tricolore s’in­cli­nait, en cédant sur son service, dans un neuvième jeu fatal (6−4, 6–7, 4–6).

Une défaite syno­nymes d’éli­mi­na­tion pour les Bleus. Le capi­taine Paul‐Henri Mathieu a dressé un constat amer après la rencontre, la France pouvait faire bien mieux.

« JE NE PEUX PAS ME CONTENTER DE ÇA AVEC CETTE ÉQUIPE » 😤



❌🇫🇷 Le capi­taine Paul‐Henri Mathieu après l’élimination de la France en Coupe Davis. 👇



🗣️ « C’est terrible, on y a cru. Arthur a su rebondir après son match d’hier. Il n’a rien à se repro­cher aujourd’hui. C’est dur,… pic.twitter.com/hkgibc1o9N — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 19, 2026

« C’est terrible, on y a cru. Arthur a su rebondir après son match d’hier. Il n’a rien à se repro­cher aujourd’hui. C’est dur, mais il faut savoir l’accepter et féli­citer l’adversaire. J’assume mes choix. Les joueurs ont donné le maximum. C’est forcé­ment une décep­tion. Avec le réser­voir de joueurs qu’on a, l’objectif était de se quali­fier pour la phase finale. Je ne peux pas me contenter de perdre aux portes du Final 8 avec cette équipe là ».