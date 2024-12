Alors que l’équipe de France affron­tera le Brésil à domi­cile au premier tour de la Coupe Davis début février 2025, son capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, a fait un peu d’hu­mour lorsque nos confrères de L’Équipe l’ont inter­rogé sur le choix de condi­tions de jeu.

« On va en discuter mais l’idée d’aller jouer en Guadeloupe, sur terre battue exté­rieure, comme Yannick (Noah) en 2016 ne m’a pas effleuré l’es­prit ! (rires) Non, sérieu­se­ment, en France, à ce moment de l’année, on n’a pas d’autre choix que l’in­door. Nous, on apprécie les courts rapides. Le choix de la vitesse du court sera affiné après avoir discuté avec tous les joueurs. Ce sera une ques­tion de dosage mais ce sera rapide. »