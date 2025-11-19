Alors que la veille il avait été très expressif dans les colonnes de l’Equipe en expli­quant sa méthode, celle de l’ob­ser­va­tion se permet­tant aussi un pronostic un peu hors sol concer­nant le niveau des joueurs trico­lores, Paul Henri Mathieu est redes­cendu sur terre ce mardi.

Et s’il explique cette défaite par un manque de frai­cheur du bout des lèvres, on ne peut pas dire que sur le banc son acti­vité a été celle d’un capi­taine dans l’ur­gence. On est bien loin de l’énergie dégagée par un Yannick Noah..

Mais bon, PHM a une histoire compliqué avec cette épreuve.

Los de sa confé­rence de presse, il était choqué comme en témoigne les propos rapportés par nos collègues de l’Equipe présents en Italie.

« Je ne sais pas quoi dire. Le tour­nant de la rencontre, je ne sais pas. C’est… Je ne peux pas dire que c’est un point parmi tant d’autres. C’est un point surpre­nant. Il y avait certai­ne­ment de la tension, un manque de fraî­cheur, ou ce qu’on veut. Ce qui m’in­té­res­sait, c’était juste d’es­sayer ensuite d’ac­com­pa­gner le joueur pour remporter le point de la rencontre. Tout ce qui m’im­por­tait, c’était de gagner ce match‐là, de pouvoir mettre ensuite Arthur (Rinderknech) dans les meilleures dispositions »