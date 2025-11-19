Alors que la veille il avait été très expressif dans les colonnes de l’Equipe en expliquant sa méthode, celle de l’observation se permettant aussi un pronostic un peu hors sol concernant le niveau des joueurs tricolores, Paul Henri Mathieu est redescendu sur terre ce mardi.
Et s’il explique cette défaite par un manque de fraicheur du bout des lèvres, on ne peut pas dire que sur le banc son activité a été celle d’un capitaine dans l’urgence. On est bien loin de l’énergie dégagée par un Yannick Noah..
Mais bon, PHM a une histoire compliqué avec cette épreuve.
Los de sa conférence de presse, il était choqué comme en témoigne les propos rapportés par nos collègues de l’Equipe présents en Italie.
« Je ne sais pas quoi dire. Le tournant de la rencontre, je ne sais pas. C’est… Je ne peux pas dire que c’est un point parmi tant d’autres. C’est un point surprenant. Il y avait certainement de la tension, un manque de fraîcheur, ou ce qu’on veut. Ce qui m’intéressait, c’était juste d’essayer ensuite d’accompagner le joueur pour remporter le point de la rencontre. Tout ce qui m’importait, c’était de gagner ce match‐là, de pouvoir mettre ensuite Arthur (Rinderknech) dans les meilleures dispositions »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 09:50