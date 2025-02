Au micro de BeIN Sports, le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Paul‐Henri Mathieu, s’est exprimé sur la fin de match extrê­me­ment tendue entre Arthur Fils et Thiago Seyboth Wild à l’oc­ca­sion du premier tour oppo­sant la France au Brésil.

« J’essaie bien évidem­ment de calmer Arthur. Mais c’est une déci­sion de l’arbitre. On ne peut pas revenir dessus, ce n’est pas de notre faute. On essaie de calmer la situa­tion, il n’y a que ça à faire. Eux sont énervés mais nous on se concentre sur notre objectif »