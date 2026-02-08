Alors que le premier tour de la Coupe Davis se déroule ce week‐end, une semaine après la fin de l’Open d’Australie, les cadors du circuit sont pour la plupart au repos.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le capi­taine de l’équipe de France, Paul Henri‐Mathieu, a tiré la sonnette d’alarme.

« Quand j’ai vu la compo­si­tion de certaines équipes, j’étais triste pour la compé­ti­tion parce que ça la décré­di­bi­lise. Ça devient urgent qu’il y ait un vrai travail sur cette compé­ti­tion et un rappro­che­ment entre l’ATP (qui gère le circuit masculin) et l’ITF (orga­ni­sa­teur de la Coupe Davis et les tour­nois du Grand Chelem). Avoir des tour­nois ATP la même semaine, forcé­ment, ça lui fait du mal. »

Accrochés par la Slovaquie à l’issue de la première journée (1−1), les Bleus bataillent notam­ment sans Ugo Humbert (38e mondial), qui a préféré jouer l’ATP 250 de Montpellier cette semaine.