Alors que le premier tour de la Coupe Davis se déroule ce week‐end, une semaine après la fin de l’Open d’Australie, les cadors du circuit sont pour la plupart au repos.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France, Paul Henri‐Mathieu, a tiré la sonnette d’alarme.
« Quand j’ai vu la composition de certaines équipes, j’étais triste pour la compétition parce que ça la décrédibilise. Ça devient urgent qu’il y ait un vrai travail sur cette compétition et un rapprochement entre l’ATP (qui gère le circuit masculin) et l’ITF (organisateur de la Coupe Davis et les tournois du Grand Chelem). Avoir des tournois ATP la même semaine, forcément, ça lui fait du mal. »
Accrochés par la Slovaquie à l’issue de la première journée (1−1), les Bleus bataillent notamment sans Ugo Humbert (38e mondial), qui a préféré jouer l’ATP 250 de Montpellier cette semaine.
Publié le dimanche 8 février 2026 à 10:58