Alors qu’il n’était pas forcé­ment favori, c’est Paul Henri Mathieu qui a touché le « gros lot » d’au­tant que l’année 2024 sera chargée avec les Jeux Olympiques.

Chez nos confrères de l’Equipe suite à sa nomi­na­tion, il nous a rassuré sur ses inten­tions en évoquant la fameux trau­ma­tisme de la finale France‐Russie qui s’était déroulé à Bercy : « Ce n’est pas pour prendre une revanche sur 2002 que j’ai postulé pour être capi­taine » a expliqué l’Alsacien qui se sent prêt à relever le challenge.

« ‘J’ai créé des liens avec pas mal de joueurs, il y a une vraie émula­tion qui s’est créée entre les plus jeunes et les moins jeunes. On avait un doute de remplir les quotas pour les Jeux il y a quelques années et, aujourd’hui, je ne prends pas de risque en disant qu’on va remplir ces quotas. J’espère qu’on ira cher­cher une médaille. Je suis très ambi­tieux pour tous ces garçons. Il n’y a pas de limite pour eux »