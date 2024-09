À force que cela se joue pas à grand chose comme le dit le capi­taine de l’équipe de France, Paul‐Henri Mathieu, on ne se remet pas forcé­ment en cause. Bien sûr, on peut toujours se dire que si la France avait battu l’Australie, elle se serait quali­fiée, mais avec des si…

La vérité est celle du terrain, et Arthur Fils n’a pas été à la hauteur quand cela comp­tait vrai­ment. Ugo Humbert a fait le maximum mais Carlos Alcaraz était juste trop fort. Après il faut aussi recon­naître que cette formule ne valo­rise pas vrai­ment le groupe comme c’était le cas quand la victoire se jouait à l’issue de 5 matchs.

Du coup, le bilan du capi­taine livré à L’Équipe n’est quand même pas tout à fait irréaliste.

« Les joueurs ont tout laissé sur le terrain. Malheureusement, ça n’a pas tourné en notre faveur cette semaine. Ils méri­taient cette victoire contre les Tchèques. Ça s’est joué encore à pas grand‐chose. Ils ont une nouvelle fois tout donné malgré l’heure tardive, après notre retour de la rencontre face à l’Espagne vendredi soir. Il y a énor­mé­ment de décep­tion et de frus­tra­tion, mais avec une petite note positive. »