L’équipe de France est bien arrivée à Québec, où elle disputera son deuxième tour de Coupe Davis face au Canada, emmené notamment par Félix Auger‐Aliassime.
Interrogé en conférence de presse avant le début des rencontres, le capitaine français Paul‐Henri Mathieu s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de disputer cette confrontation dans une ambiance qui lui rappelle l’ancien format de la Coupe Davis, avec un public acquis à la cause de l’équipe locale.
« C’est une belle rencontre de Coupe Davis, une chouette rencontre, une vraie rencontre, avec l’ancienne formule, qui va se jouer dans une très belle salle, avec beaucoup de public. Ça va être sympa de jouer ces matchs. Les joueurs se rendent compte de la chance que cela représente. J’ai cru comprendre que Félix (Auger‐Aliassime) est l’enfant du pays à Québec. Le Canada a une belle équipe avec un beau leader, ça va être un beau défi à relever » a déclaré le Capitaine Français.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 17:11