L’équipe de France est bien arrivée à Québec, où elle dispu­tera son deuxième tour de Coupe Davis face au Canada, emmené notam­ment par Félix Auger‐Aliassime.

Interrogé en confé­rence de presse avant le début des rencontres, le capi­taine fran­çais Paul‐Henri Mathieu s’est montré parti­cu­liè­re­ment enthou­siaste à l’idée de disputer cette confron­ta­tion dans une ambiance qui lui rappelle l’ancien format de la Coupe Davis, avec un public acquis à la cause de l’équipe locale.

« C’est une belle rencontre de Coupe Davis, une chouette rencontre, une vraie rencontre, avec l’ancienne formule, qui va se jouer dans une très belle salle, avec beau­coup de public. Ça va être sympa de jouer ces matchs. Les joueurs se rendent compte de la chance que cela repré­sente. J’ai cru comprendre que Félix (Auger‐Aliassime) est l’enfant du pays à Québec. Le Canada a une belle équipe avec un beau leader, ça va être un beau défi à relever » a déclaré le Capitaine Français.