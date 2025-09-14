Interrogé par nos confrères de l’Equipe, le capi­taine de l’Equipe de France était forcé­ment heureux de la quali­fi­ca­tion de son équipe qui sera donc présente à Bologne pour la phase finale (18–23 novembre), telle­ment heureux qu’il s’est un peu lâché concer­nant la future sélection.

« La sélec­tion pour Bologne ? J’ai envie de vous dire que c’est un bon problème. C’est vrai­ment inté­res­sant d’avoir un grand nombre de joueurs aussi forts. Maintenant, j’es­père qu’on en aura encore plus dans les semaines, dans les mois à venir. Ils peuvent encore tous gagner indi­vi­duel­le­ment quelques places au clas­se­ment. On a beau­coup de joueurs entre la 50e et 100e place. Je pense aussi à Ugo (Humbert) et Arthur (Fils) qui n’étaient pas là. J’espère qu’ils vont revenir aussi très rapi­de­ment. Ils ont été stoppés cette année par des bles­sures. J’espère que derrière, ça va conti­nuer à monter et à suivre »