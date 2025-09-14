Interrogé par nos confrères de l’Equipe, le capitaine de l’Equipe de France était forcément heureux de la qualification de son équipe qui sera donc présente à Bologne pour la phase finale (18–23 novembre), tellement heureux qu’il s’est un peu lâché concernant la future sélection.
« La sélection pour Bologne ? J’ai envie de vous dire que c’est un bon problème. C’est vraiment intéressant d’avoir un grand nombre de joueurs aussi forts. Maintenant, j’espère qu’on en aura encore plus dans les semaines, dans les mois à venir. Ils peuvent encore tous gagner individuellement quelques places au classement. On a beaucoup de joueurs entre la 50e et 100e place. Je pense aussi à Ugo (Humbert) et Arthur (Fils) qui n’étaient pas là. J’espère qu’ils vont revenir aussi très rapidement. Ils ont été stoppés cette année par des blessures. J’espère que derrière, ça va continuer à monter et à suivre »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 10:15