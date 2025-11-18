Dans une interview accordée à l’Equipe, le capitaine de l’équipe de France explique sa méthode mais analyse aussi la situation du circuit. Selon lui, les tricolores ont une vraie carte à jouer. Pas certain que tout le monde partage son optimisme.
« Derrière (Carlos) Alcaraz et (Jannik) Sinner, le niveau est tellement resserré aujourd’hui que je suis convaincu qu’ils peuvent encore beaucoup monter. Je le dis depuis longtemps, et je pense que ce n’est que le début. Le top 10 est abordable. Certains ne sont pas moins forts que (Alex) de Minaur (7e au classement ATP) par exemple. Après, ça demande de la constance, de l’intelligence dans la programmation. Je ne serais pas surpris que dans un ou deux ans, on ait deux joueurs dans les 10, et quatre dans les 20 »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 09:21