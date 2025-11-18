AccueilCoupe DavisPaul-Henri Matthieu s'enflamme : "Je ne serais pas surpris que dans un...
Paul‐Henri Matthieu s’en­flamme : « Je ne serais pas surpris que dans un ou deux ans, on ait deux joueurs dans les 10, et quatre dans les 20 »

Dans une inter­view accordée à l’Equipe, le capi­taine de l’équipe de France explique sa méthode mais analyse aussi la situa­tion du circuit. Selon lui, les trico­lores ont une vraie carte à jouer. Pas certain que tout le monde partage son optimisme.

« Derrière (Carlos) Alcaraz et (Jannik) Sinner, le niveau est telle­ment resserré aujourd’hui que je suis convaincu qu’ils peuvent encore beau­coup monter. Je le dis depuis long­temps, et je pense que ce n’est que le début. Le top 10 est abor­dable. Certains ne sont pas moins forts que (Alex) de Minaur (7e au clas­se­ment ATP) par exemple. Après, ça demande de la constance, de l’in­tel­li­gence dans la program­ma­tion. Je ne serais pas surpris que dans un ou deux ans, on ait deux joueurs dans les 10, et quatre dans les 20 »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 09:21

