L’Espagne affronte le Danemark sans Alcaraz, une situa­tion que Pedro Martinez comprend parfaitement.

« Carlos peut faire une grande diffé­rence dans notre équipe ou dans n’im­porte quelle autre. C’est un joueur vrai­ment spécial, mais je le comprends parfai­te­ment. Il a connu un succès incroyable à New York. Il a joué beau­coup de matchs. Il doit abso­lu­ment changer de surface. Il est clair qu’il veut se reposer quelques jours avant la Laver Cup à San Francisco. Il va rejouer sur dur, donc je pense que ça n’a pas vrai­ment de sens pour lui de jouer une semaine sur terre battue. S’il pouvait faire l’ef­fort, ce serait parfait pour nous, mais c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. On aime­rait tous l’avoir ici, mais ce n’est pas possible cette fois. J’espère donc qu’il pourra nous aider à l’avenir. On verra si on peut se quali­fier pour cette élimi­na­toire et l’avoir en finale »