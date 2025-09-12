L’Espagne affronte le Danemark sans Alcaraz, une situation que Pedro Martinez comprend parfaitement.
« Carlos peut faire une grande différence dans notre équipe ou dans n’importe quelle autre. C’est un joueur vraiment spécial, mais je le comprends parfaitement. Il a connu un succès incroyable à New York. Il a joué beaucoup de matchs. Il doit absolument changer de surface. Il est clair qu’il veut se reposer quelques jours avant la Laver Cup à San Francisco. Il va rejouer sur dur, donc je pense que ça n’a pas vraiment de sens pour lui de jouer une semaine sur terre battue. S’il pouvait faire l’effort, ce serait parfait pour nous, mais c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. On aimerait tous l’avoir ici, mais ce n’est pas possible cette fois. J’espère donc qu’il pourra nous aider à l’avenir. On verra si on peut se qualifier pour cette éliminatoire et l’avoir en finale »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 11:50