C’est un sujet maintenant récurrent et d’actualité : le duel entre l’ATP Cup et la Coupe Davis. Tous les joueur sont interrogés sur le sujet et les langues se délient au fil du temps. De son côté l’Argentin Guido Pella n’a pas vraiment mâché ses mots et a clairement fustigé la « veille dame » : « Le seul tournoi qui tue le calendrier en termes de dates est la Coupe Davis. C’est un tournoi qui commence le 18 novembre et se termine le 24, c’est ingérable. Cela ne nous laisse même pas quatorze jours de récupération. »