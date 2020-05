On a connu le défenseur central du FC Barcelone plus combatif pour défendre « sa » Coupe Davis. Sa dernière prise de parole lors d’une intervention à la télévision va faire sourire tous les amoureux de la vieille Dame. Interrogé sur le huis clos, Gérard Piqué ne n’est pas « débiné » ou alors il a fait de l’humour : « Organiser cette compétition sans public dans les tribunes est difficile, et pour l’instant, la vérité est que nous ne sommes pas sûrs qu’elle puisse se faire avec des spectateurs. Comme les autres organisateurs, nous dépendons de ce que diront les autorités, mais pour vous dire la vérité, aujourd’hui, vu la situation, je suis pessimiste. » Visiblement, il règne en Espagne un climat très anxiogène autour du Covid-19. C’est compréhensible, le pays a été l’un des plus touchés en Europe.